«Tout le monde te déteste», Mbappé vole à son secours !

Ce dimanche soir, le Real Madrid s’est imposé dans la douleur sur la pelouse de Getafe (0-1). Vinicius Jr a notamment été pris pour cible par plusieurs joueurs adverses lors de cette rencontre. Une phrase prononcée à l’égard du Brésilien a d’ailleurs fait réagir Kylian Mbappé, directement venu défendre son coéquipier.

Le Real Madrid enchaîne. Ce dimanche soir, le club madrilène a conforté son fauteuil de leader en Liga grâce à une courte victoire acquise sur la pelouse de Getafe. En supériorité numérique, les hommes de Xabi Alonso ont inscrit le seul but de la rencontre en fin de match par l’intermédiaire de l’inévitable Kylian Mbappé.

« C’est pour ça que tout le monde te déteste » Ce choc entre les deux clubs madrilènes a également été marqué par deux exclusions du côté de Getafe. Dans les deux expulsions, Vinicius Jr était impliqué. Provocateur, l’ailier brésilien a été pris en grippe par le public local. Sur des images captées par Movistar +, le défenseur Juan Iglesias a notamment piqué le numéro 7, lui déclarant : « Tu vois, c’est pour ça que tout le monde te déteste ».