Signature XXL, Zidane balance les coulisses !

Axel Cornic

Présent au Festival dello Sport de Trento ce dimanche, Zinedine Zidane a répondu aux nombreuses questions des journalistes présents sur place. Et l’ancien numéro 10 a notamment parlé de son transfert de la Juventus au Real Madrid, avec une anecdote concernant le président Florentino Pérez.

S’il a réalisé d’excellentes choses à la Juventus, la carrière de Zinedine Zidane a pris une toute nouvelle ampleur avec sa signature au Real Madrid, en 2021. Le Français était entouré des plus grandes stars du football de son époque, avec notamment Ronaldo, Luis Figo ou encore David Beckham.

« Nous étions à Monaco pour un gala et j'ai dîné avec Florentino Perez » Dans un gros évènement sportif organisé ce dimanche en Italie, il est revenu sur le moment où il a décidé de quitter la Juventus pour rejoindre le Real Madrid. « Nous étions à Monaco pour un gala et j'ai dîné avec Florentino Perez » a expliqué Zinedine Zidane.