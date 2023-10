Scandale au Real Madrid, cette star dénonce une scène surréaliste

Jean de Teyssière

Samedi soir, lors du match entre le FC Séville et le Real Madrid (1-1), un acte abject a encore eu lieu dans les tribunes espagnoles à l'encontre de l'attaquant brésilien, Vinicius Junior. Le numéro 7 madrilène a été victime d'actes racistes à son encontre, dont un réalisé par un enfant. Une scène ayant marqué Vinicus.

Cela devait être un match agréable à regarder, marqué par les retrouvailles entre Sergio Ramos et le Real Madrid. Finalement, cela s'est terminé, comme trop souvent en Espagne en ce moment, par des actes racistes à l'encontre de Vinicius Junior. L'une des personnes présente dans le stade Ramón Sánchez Pizjuán a été vite identifiée et s'est fait expulser du stade, avant d'être dénoncé aux autorités, et ce, après avoir mimé un singe face à la star du Real Madrid. Une réactivité du FC Séville saluée par Vinicius Junior, qui déplore tout de même un autre acte, réalisé cette fois par un enfant.

«Ces gens doivent aussi être punis criminellement»

Sur son compte Instagram , Vinicius Junior demande du changement pour éviter que de tels actes se produisent encore et encore, surtout à l'aube de la Coupe du monde 2030 : « J 'espère que les autorités espagnoles feront leur part et changeront la législation une fois pour toutes. Ces gens doivent aussi être punis criminellement. Ce serait une grande première étape pour préparer la Coupe du monde 2030. Je suis là pour aider. Désolé de paraître répétitif mais c'est l'épisode numéro 19. Et ça continue... »

«J'ai eu accès à une vidéo d'un autre acte raciste réalisé par un enfant»