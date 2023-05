Scandale au Real Madrid, Barcelone sort la sulfateuse

Alexis Brunet

Depuis dimanche soir et le début de l'affaire Vinícius, le Brésilien a reçu un nombre incalculable de messages de soutien. Le dernier en date est peu habituel, car il provient de l'entraîneur du grand rival madrilène, le FC Barcelone. Pour lutter contre le racisme, Xavi est à fond derrière l'attaquant du Real.

Avant le déplacement de son équipe ce mardi sur la pelouse du Real Valladolid, Xavi était présent en conférence de presse. L'occasion pour le coach du FC Barcelone de parler de l'actualité de son club, mais aussi et surtout de s'exprimer sur la polémique Vinícius. Au-delà de la rivalité entre les deux clubs, l'ancien milieu de terrain espagnol condamne avec la plus grande fermeté ces agissements. « De manière générale, malheureusement, il y a toujours eu des cas de racisme dans le football et c'est dommage que cela se produise en 2023. Tout acte de racisme doit être condamné. Ici, il n'y a pas de boucliers, ce sont des personnes, et les actes de racisme comme celui de Vinicius à la Mestalla doivent être condamnés ».

Xavi interpelle les instances espagnoles

Mais le tacticien du Barça ne s'est pas contenter de condamner les insultes racistes. Il a aussi profité de l'occasion pour interpeller les instances espagnoles et réclamer du changement. « S'il y a des insultes, on arrête de jouer. C'est un message au président de la Liga ou de la Fédération. Il faut mettre un terme à cela. Aucun enseignant n'est insulté, aucun travailleur n'est insulté. Allez insulter un ouvrier et vous verrez ce qui vous arrivera, une brique vous tombera sur la tête. Je n'ai pas à supporter toutes sortes d'insultes et de grossièretés pendant mes heures de travail. J'ai toujours pensé cela. Maintenant que je suis entraîneur du Barça et que j'ai plus de pouvoir médiatique, je profite de l'occasion pour le dire. »

Le FC Valence a déjà commencé à agir de son côté

En attendant une réponse des instances, le FC Valence a pris des initiatives. Grâce aux caméras de surveillance présentes au Mestalla, une personne ayant proféré des insultes racistes envers Vinícius a pu être identifiée. Celle-ci a été punie d'un bannissement du stade à vie.