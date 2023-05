Cette star du Real Madrid va lâcher une bombe

Alexis Brunet

La polémique Vinícius Junior ne fait que commencer en Espagne. À la suite des insultes racistes subies face à Valence ce dimanche, l'attaquant du Real Madrid réfléchirait à la meilleure solution possible. Il pourrait d'ailleurs s'exprimer publiquement sur cette affaire dans les prochains jours. Et Vinicius Junior pourrait faire une terrible annonce.

Dimanche soir en Liga, le public du FC Valence a dépassé les bornes. Alors que le club Che recevait le Real Madrid, une partie du stade a proféré ds insultes racistes à l'encontre de Vinícius Júnior. Et cela pourrait seulement être le début d'une affaire retentissante. En effet, le joueur ne souhaite pas en rester là, et il pourrait même prendre la parole rapidement.

Vinícius n'a pas l'intention de se taire

Ce n'est pas la première fois malheureusement que Vinícius Júnior est confronté à ce genre d'insultes. Mais pour que cela soit peut-être la dernière, il réfléchirait à prendre la parole selon UOL . Une sorte d'interview pour demander des changements rapides et des réponses de la part des autorités et des dirigeants espagnols. A en croire le média brésilien, Vinicius Junior serait en train d'étudier le meilleur moment pour passer à l'attaque. Et malheureusement pour le Real Madrid, il pourrait évoquer un départ du club lors de son annonce.

Scandale raciste : Furieux, l'entraineur du Real Madrid balance tout https://t.co/IYChhuJLCZ pic.twitter.com/w7DJyYged1 — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Vinicius pourrait annoncer son départ du Real