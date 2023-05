FC Barcelone : Après Xavi, le retour d'une ancienne légende acté

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après le départ du directeur sportif Mateu Alemany, le FC Barcelone a trouvé son remplaçant. Au sein de la direction catalane, Deco a fait l'unanimité, il sera le nouveau directeur sportif du club la saison prochaine. Rappelons que l'ancien international portugais reconverti en agent de joueur n'a jamais occupé un tel poste. Est-ce que c'est une bonne idée de le nommer en pleine crise financière ? Albert Masnou de SPORT et Alexandre Ruiz font le point dans Fair Play.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. L'ancien milieu du Barça, Deco, a été nommé au poste de directeur sportif, il prendra les rênes à partir de la prochaine saison. La rumeur avait déjà fait couler beaucoup d'encre au sein de la presse locale mais son officialisation a fait l'effet d'une bombe. Malgré l'amour que lui éprouve les supporteurs du Barça, sa nomination est tout sauf la bienvenue dans une période où le club traverse une situation financière des plus importantes à travers son Histoire. Il est clair que Deco sera confronté à beaucoup de critiques et un faux pas lui vaudra clairement mille critiques. Avant de prendre place au sein du club, il devra trouver une solution pour Raphinha. Agent du Brésilien, Deco va devoir trouver un échappatoire pour sortir de son premier test.

Le situation de Raphinha, un premier test de taille