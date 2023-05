Real Madrid - Manchester City : Vinicius défie Haaland !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le choc le plus attendu de ces demi-finales va se disputer, ce mardi soir (21h00), au Santiago Bernabeu. Le Real Madrid et Manchester City s'affrontent en match aller de Ligue des champions avant de se retrouver pour l'ultime bataille dans 7 jours à l'Etihad Stadium. Ce match est aussi l'occasion de voir deux joueurs qui ont marqué la saison de leurs deux clubs respectifs de par leurs performances au sommet il s'agit de : Vinicius Jr et d'Erling Haaland. Alexandre Ruiz et Pablo Polo nous en parlent dans Fair-Play.

L'émotion risque d'être à son paroxysme et l'année dernière témoigne qu'un Real Madrid-Manchester City se joue jusqu'aux derniers instants d'un match. Souvenez-vous, le Real Madrid avait arraché, la saison dernière, le ticket qualificatif pour la Finale de Ligue des champions grâce à une pluie de buts dans le temps additionnel de Rodrygo et de Benzema. Cette fois, les Citizens sont plus armés avec leur char d'assaut, Erling Haaland pour retrouver les terres où ils sont tombés il y a de cela un an. De l'autre côté, Vinicius Jr est en train de réaliser une saison remarquable avec les Merengue et s'impose comme l'homme providentiel en cette fin de saison. Le Brésilien et le Norvégien sont le futur de la balle ronde et leur duel est certainement le plus attendu de ce match.

Pas de plan anti-Haaland côté Real, Guardiola confiant