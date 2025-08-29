Scancale raciste avec Kylian Mbappé : Ca chauffe en Espagne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont pris les choses en main. Pour la deuxième journée de Liga, le Real Madrid se déplaçait dimanche dernier à Oviedo et a pu compter sur ses deux attaquants pour ramener les trois points de la victoire à la maison (3-0). Cependant, les uniques buteurs du soir ont été conspués et insultés par des actions racistes. La Liga porte plainte.

Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont été deux des artisans de la victoire du Real Madrid face à Oviedo dimanche dernier. Le capitaine de l'équipe de France a inscrit un doublé et le Brésilien a mis un but pour parachever la victoire du club merengue (3-0). Au cours de cette rencontre, un triste évènement, mais courant dans la vie professionnelle de Vinicius Jr en Espagne, a fait tâche. Des insultes racistes auraient été proférées à Kylian Mbappé et à l'attaquant brésilien.

La Liga dépose une plainte contre des supporters d'Oviedo pour agissements racistes des supporters ! The Athletic a confié ce vendredi que la Liga a porté plainte envers les supporters d'Oviedo présumés responsables de cet acte discriminatoire. La police nationale espagnole aurait été mise au courant des agissements des supporters du club des Asturies, des cris de singe seraient descendus des tribunes. L'émission « El Dia Despues » de Movistar a diffusé certaines de ces séquences.