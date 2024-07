Real Madrid : Un phénomène éclipse déjà Mbappé ?

Pierrick Levallet

Annoncé comme nouveau joueur du Real Madrid avant le début de l'Euro 2024, Kylian Mbappé souhaitait marquer la compétition de son empreinte. Mais finalement, le capitaine de l'équipe de France vit un calvaire dans ce tournoi. Les dirigeants madrilènes auraient d'ailleurs été plus impressionné par un phénomène que par la star de 25 ans.

Avant l’Euro 2024, le Real Madrid a fait une grande annonce mercato. Le club madrilène a officialisé le transfert libre de Kylian Mbappé début juin. En fin de contrat avec le PSG, l’international français avait annoncé son départ quelques jours plus tôt. Le champion du monde 2018 s’est donc envolé pour l’Allemagne avec l’équipe de France sans toute la pression autour de son avenir.

Euro 2024 : Mbappé fait peur, il répond cash https://t.co/6NuIaYzSIm pic.twitter.com/dtYYV1heaK — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

Mbappé n'y arrive pas dans cet Euro 2024

Mais depuis le début de l’Euro 2024, Kylian Mbappé ne se montre pas vraiment sous son meilleur visage. Contraint de porter un masque, le natif de Bondy semble être l’ombre de lui-même. Le capitaine de l’équipe de France peine à se montrer dangereux, à tel point qu’un crack l’aurait éclipsé chez les Merengue .

Arda Güler a étonné le Real Madrid