Real Madrid : «Tu redescends…», Mbappé se lâche !

Pour la première fois depuis son transfert au Real Madrid, Kylian Mbappé a pris la parole dimanche soir lors d'un entretien diffusé sur Canal+. Quatre mois après son arrivée dans la capitale espagnole, l'attaquant a détaillé les détails de son intégration dans ce club pas comme les autres. Il révèle notamment se faire discret lorsqu'il le faut.

Kylian Mbappé a réalisé son rêve cet été en signant au Real Madrid après sept saisons passées au PSG. « J'ai toujours rêvé du Real Madrid. Je ne sais pas quand ni comment mais je savais que j'allais jouer ici », a notamment confié le capitaine de l'équipe de France pour Clique. Mbappé a également évoqué ses premiers pas au Real.

«C'est là que tu seras jugé»

« Ce n'est pas le meilleur début de saison, mais on se prépare pour les trophées qui vont compter. On a déjà gagné la Supercoupe d'Europe. Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, mais au Real, on attend en deuxième partie de saison. C'est là que tu seras jugé », a assuré Kylian Mbappé. Le Français ne doute pas de sa réussite future dans ce club si particulier où il a rapidement compris que dans certaines situations, il fallait se faire tout petit.

«Ici je peux faire ça, là je peux pas faire ça»

« Tu découvres un nouveau contexte, un nouveau club, un nouveau climat, un nouvel environnement. Tu ouvres tous les sens et tu essayes de voir ici ça se passe comme ça, ici je peux faire ça, là je peux pas faire ça. Là il faut s’imposer, là redescends un peu… C’est plus dans l’observation, parce que j’ai toujours voulu savoir où j’étais. T’es dans l’apprentissage, mais je vais réussir ici », a indiqué Kylian Mbappé. Un changement radical pour l'attaquant tricolore, pas habitué à devoir se mettre en retrait face à une institution.