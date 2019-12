Foot - Real Madrid

Real Madrid : Sergio Ramos relativise les polémiques lors du Clasico !

Publié le 20 décembre 2019 à 0h00 par T.M.

Après le Clasico, le Real Madrid s’est indigné de l’arbitrage de la rencontre. Un sujet sur lequel Sergio Ramos n’a pas voulu trop polémiquer…

Ce mercredi, le FC Barcelone et le Real Madrid n’ont pas réussi à se départager (0-0). Toutefois, la rencontre aurait très bien pu basculer en faveur des Merengue, surtout suite à certaines actions litigieuses dans la surface. Finalement, rien n’a été sifflé en faveur du Real Madrid. Ce qui n’a pas manqué de susciter la colère de la Casa Blanca et de son dirigeant, Emilio Butragueno. De son côté, Sergio Ramos a lui été plus calme concernant ces erreurs arbitrales.

« Il faut faire avec »