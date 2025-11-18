Real Madrid - Scandale avec Vinicius Jr : L’annonce en Arabie saoudite qui va faire parler…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Vinicius Jr fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Son craquage lors de son remplacement au Clasico a été synonyme de bad buzz. En Arabie saoudite, Karim Benzema a justifié les actions de son ancien coéquipier à la Casa Blanca.

Le 26 octobre dernier, le Real Madrid recevait le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. L’occasion pour la bande de Kylian Mbappé d’enfin battre son rival historique après quatre revers de rang la saison passée. Cependant, avant le clash sur la pelouse au coup de sifflet final avec Lamine Yamal pour ses déclarations sur la corruption au Real Madrid, Vinicius Jr n’a pas apprécié être remplacé en cours de match par Xabi Alonso. Enervé, il a demandé à son coach pourquoi c’était toujours lui le sacrifié et qu’il finirait par quitter le club si ça continuait. Le tout, sous les yeux du président Florentino Pérez en tribunes.

«Il se met en colère quand il quitte le terrain. D'accord, il ne devrait pas le faire» Karim Benzema a côtoyé Vinicius Jr l’espace de cinq saisons au Real Madrid. Leur duo a permis à la Casa Blanca de notamment rafler une Ligue des champions en 2021/2022. En interview pour AS, l’attaquant d’Al-Ittihad a volé à la rescousse du numéro 7 madrilène. « C'est un très bon garçon, avec un grand cœur, qui veut apprendre... C'est un phénomène. C'est comme ça. Les gens lui mettent beaucoup, beaucoup de pression. Il y a des joueurs sur lesquels on ne peut pas mettre autant de pression. Il est encore jeune, mais il a déjà disputé beaucoup de matchs avec le Real Madrid. On ne peut pas oublier ce qu'il a accompli. On ne peut pas dire qu'il est mauvais actuellement. Ce n'est pas juste. Il est très bon, mais il peut faire mieux. C'est son caractère. Il se met en colère quand il quitte le terrain. C'est normal. D'accord, il ne devrait pas le faire ».