Real Madrid : Polémique en Espagne, une sanction va tomber

Jean de Teyssière

Le match entre le Valence FC et le Real Madrid samedi soir a tenu toutes ses promesses. D'abord, car cette rencontre a accouché de deux buts, sans parvenir à désigner un vainqueur (2-2). Justement, le vainqueur aurait dû être le Real Madrid. Alors que se joue la dernière action, Brahim Diaz centre dans la surface de Valence et c'est à ce moment-là que l'arbitre décide de siffler la fin de la rencontre. Problème, à peine une seconde après, Jude Bellingham reprend le centre et inscrit ce qu'il pense être le but de la victoire. Une erreur énormissime, qui pourrait coûter chère à l'arbitre.

Lors de la rencontre entre le Valence FC et le Real Madrid, l'arbitre de la rencontre, Gil Manzano a été coupable de plusieurs erreurs. La première fut sur le but de l'égalisation de Vinicus Junior. L'attaquant brésilien semble en position de hors-jeu, mais l'arbitre a validé le but. Ensuite, Hugo Duro s'écroule dans la surface madrilène et l'arbitre siffle penalty. Heureusement, la VAR l'appelle et sur les images, Gil Manzano se rend compte que l'attaquant de Valence se déséquilibre seul. Puis vient la plus grosse erreur de la rencontre.

L'arbitre siffle la fin du match...alors que le Real Madrid marque un but

Alors que sept minutes de temps additionnel sont décrétées par le quatrième arbitre, du temps est perdu lors du visionnage de la VAR sur le penalty annulé. La 99ème minute de jeu est donc en cours lorsque Brahim Diaz tente un centre. C'est à ce moment-là que Gil Manzano décide de siffler la fin du match sauf que Jude Bellingham est à la réception du centre et inscrit le but de la victoire. Les joueurs du Real Madrid sortent de leurs gonds et l'international anglais est même exclu.

[📺 LIVE] 🇪🇸 #LALIGA 😱 C'est insensé !!!🤯 Bellingham offre la victoire au Real, mais l'arbitre Gil Manzano siffle la fin du match au moment du centre et le but ne compte pas !#Action pic.twitter.com/uMkctDm209 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 2, 2024

L'arbitre écarté plusieurs semaines ?