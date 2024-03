Le Real Madrid répond cash sur une polémique raciste

Amadou Diawara

Visé par des insultes racistes il y a neuf mois, Vinicius Jr va retrouver le stade Mestalla avec le Real Madrid ce samedi soir. Avant ce choc de Liga face à Valence, Carlo Ancelotti - le coach merengue - a tenu à faire passer un message clair sur le sujet en conférence de presse.

Lors de sa dernière visite à Mestalla il y a neuf mois, Vinicius Jr a été victimes d'insultes racistes. Ce samedi soir, la star du Real Madrid va revenir dans l'enceinte de Valence. Avant ces retrouvailles particulières, Carlo Ancelotti a fait passer un message clair en conférence de presse.

PSG : Enfin une bonne nouvelle ? https://t.co/mTOYTegf9v pic.twitter.com/OmZwQFlgTf — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

«Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé l'année dernière»

« Notre idée est d'aller jouer un gros match de football, et l'idée de Valence est la même. Les équipes et les supporters veulent du spectacle. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé l'année dernière, car les actes racistes doivent être condamnés et identifiés. Valence a très bien fait en identifiant celui qui a commis ce délit » , a déclaré Carlo Ancelotti, avant d'en rajouter une couche.

«Les actes racistes doivent être condamnés»