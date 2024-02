Malaise avec une star, le Real Madrid passe aux aveux

Hugo Chirossel

Dimanche soir, le Real Madrid s’est imposé lors de la réception du FC Séville grâce à un but de Luka Modric. Comme cela est souvent le cas cette saison, l’international croate était remplaçant au coup d’envoi de cette rencontre. Carlo Ancelotti a avoué que ce n’était pas facile de ne pas titulariser le milieu de 38 ans, dont il comprend la frustration.

Le Real Madrid s’en est remis à Luka Modric pour obtenir sa 20e victoire de la saison en championnat dimanche soir, à l’occasion de la réception du FC Séville (1-0). Le milieu de terrain âgé de 38 ans a offert la victoire à son équipe à 10 minutes de la fin du temps réglementaire en inscrivant le seul but de cette rencontre, permettant à la Casa Blanca de conforter un peu plus sa première place au classement.

« C'est très difficile de ne pas le titulariser »

« Il a marqué un très beau but, qui nous permet de prendre trois points au classement », a confié Carlo Ancelotti à l’issue de la rencontre. L’entraîneur du Real Madrid est ensuite revenu sur la situation de Luka Modric, qui joue beaucoup moins cette saison : « Il a prouvé à tout le monde combien il m'est difficile de le laisser sur le banc. Pas simplement pour le but qu'il a inscrit, mais pour sa manière de s'entraîner. Il est un exemple pour toute l'équipe, et c'est très difficile de ne pas le titulariser . »

« Je comprendrais que Modric soit un peu fâché »