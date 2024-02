Real Madrid : Comme Benzema, un cadeau à 15M€ promis à Mbappé ?

Thomas Bourseau

Il ne veut plus continuer au PSG. Et après sept saisons, Kylian Mbappé va rejoindre Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, ses deux coéquipiers en équipe de France, au Real Madrid. Du moins, si un terrain d’entente total venait à être convenu d’ici la fin de la saison. Cependant, une prime de 15M€ lui serait déjà promise en Espagne… pour un éventuel Ballon d’or !

Kylian Mbappé a tranché. Comme il l’a annoncé la semaine dernière à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, il n’y aura pas de prolongation de son contrat et donc de huitième saison au Paris Saint-Germain. À la place, le champion du monde tricolore a décidé de vivre son rêve de gosse au Real Madrid, mais aucun accord total n’a encore été convenu en coulisses comme le10sport.com vous l’a avancé ce mardi 20 février.

Ça discute entre le clan Mbappé et le Real Madrid pour les droits à l’image

Foot Mercato a en effet souligné ce vendredi des points de discussions toujours actifs entre le clan Kylian Mbappé et les dirigeants du Real Madrid. À commencer par le salaire net qui pourrait aller jusqu’à 22M€ à l’année. Mais aussi au niveau de la répartition des droits à l’image comprise entre 70 et 90%. C’est le taux que Mbappé aimerait conserver. Les échanges se poursuivraient, mais une promesse aurait déjà été faite à Kylian Mbappé par le Real Madrid.

1M€ pour Benzema et 15M€ pour Mbappé en cas de Ballon d’or ?