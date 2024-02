Un scandale éclate au Real Madrid

La rédaction

Le Real Madrid et les polémiques liées à l'arbitrage, c'est une longue histoire. En Espagne, ce sujet cristallise les tensions. Alors avant d'affronter l'équipe merengue, le FC Séville a décidé de dénoncer les agissements des journalistes de Real Madrid TV, accusés de mettre la pression sur les arbitres avant les rencontres.

Le Real Madrid est au cœur des tensions en Espagne. Pour quelle raison ? Depuis plusieurs années, la chaine du club espagnol Real Madrid TV analyse les prestations des arbitres qui vont officier lors des prochaines rencontres. Et les journalistes ne sont pas toujours tendres avec eux. Le FC Séville a décidé de prendre le problème à bras-le-corps.

PSG : Le Real Madrid déjà menacé par Mbappé ? https://t.co/S3srF4Cu0r pic.twitter.com/rpAqbqeTD1 — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

Le FC Séville publie un communiqué

« Le FC Séville a dénoncé ce samedi, par le biais d’une lettre adressée à la Commission des compétitions de la RFEF, la campagne de persécution et de harcèlement à l’encontre de Mr Díaz de Mera, désigné comme arbitre principal du match de demain entre le Real Madrid et le FC Séville, ainsi qu’à l’encontre de Mr González Fuertes, l’arbitre désigné pour la VAR, par l’intermédiaire de Real Madrid TV, la chaîne de télévision officielle du Real Madrid. Le Sevilla FC souhaite dénoncer formellement ces événements aux instances dirigeantes de la fédération, afin qu’elles évaluent si ces événements peuvent être considérés comme une infraction au règlement général de la RFEF ou à tout autre règlement applicable. Le club souhaite également réitérer sa plus ferme condamnation de ce comportement et de ces campagnes orchestrées pour miner l’image de la profession d’arbitre, causant un grave préjudice au football espagnol et remettant en question l’intégrité de la compétition » a indiqué le club andalou ce samedi avant de défier le Real Madrid ce dimanche.

Tebas pourrait s'en mêler