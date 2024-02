Real Madrid : Poussé vers la sortie par Mbappé, un crack en plein calvaire

Hugo Chirossel

Alors que Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid à partir de la saison prochaine, Arda Güler pourrait faire les frais de l’arrivée de l’attaquant du PSG. L’international turc joue très peu et pourrait être contraint de partir selon la presse espagnole. D’autant plus que le milieu de 19 ans ne serait pas satisfait de sa situation actuelle.

« J'avais une idée en tête avant le but de Modrić et une autre ensuite. Ce n'est pas si compliqué et je n'ai pas à donner des explications sur ça. Je pense qu'il le comprend et s'il ne le comprend pas, ce n'est pas grave . » Après la victoire du Real Madrid face au FC Séville dimanche dernier (1-0), Carlo Ancelotti a mis les choses au clair à propos d’Arda Güler. Ce dernier devait entrer en jeu, mais le technicien italien a revu ses plans après l’ouverture du score de Luka Modric à 10 minutes de la fin de la rencontre.

Güler contraint de partir à cause de Mbappé ?

Âgé de seulement 19 ans, Arda Güler est arrivé l’été dernier en Real Madrid en provenance de Fenerbahçe, dans le cadre d’un transfert estimé à 20M€. Alors qu’il joue déjà très peu cette saison, l’international turc (4 sélections) devrait en plus voir arriver Kylian Mbappé à partir de la saison prochaine. Comme indiqué par OK Diario , la présence de l’attaquant du PSG pourrait pousser Arda Güler vers la sortie, d’autant plus que sa situation commencerait sérieusement à l’agacer.

Güler mécontent au Real Madrid