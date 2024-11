Real Madrid - Mbappé : Un ancien de l’OM intervient !

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du PSG, devenant son meilleur artilleur. Mais depuis son transfert retentissant au Real Madrid cet été, la star française peine à retrouver l’efficacité qui faisait sa marque de fabrique à Paris. Un début en demi-teinte qui, selon Cédric Bakambu, n’a rien d’alarmant. L'ancien joueur de l'OM s’est montré confiant en soulignant que ces périodes de transition sont normales, même pour un joueur du calibre de Mbappé.

Reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Kylian Mbappé est attendu à des sommets bien plus vertigineux. L’ancien Parisien, auteur de 44 buts la saison dernière avec le PSG, semble encore chercher ses marques à la Casa Blanca. Un bilan loin de ses standards habituels, et qui pousse à s’interroger : le temps nécessaire à son adaptation finira-t-il par révéler toute l’étendue de son génie, ou les attentes sur ses épaules pèsent-elles plus lourd que prévu ? Une chose est certaine : Madrid attend plus de sa nouvelle étoile.

«Il a les qualités pour s'imposer»

Les doutes sont nombreux autour de Kylian Mbappé. Certains estiment que l'attaquant français ne se relèvera pas de cette mauvaise période. Ancien attaquant de l'OM, Cédric Bakambu est de son côté beaucoup plus confiant pour le meilleur buteur de l'histoire du PSG.

«J'ai confiance en lui»

« Bien sûr que oui, il a les qualités pour s'imposer au poste de numéro 9. Mais il faut rappeler que Kylian Mbappé est dans un club où il y a énormément de pression. J'ai regardé la récente interview de Karim Benzema et je pense que c'est la personne la mieux placée pour lui donner des conseils. Moi, je suis entièrement d'accord avec ses propos concernant la pression au Real et sur le fait qu'il a toutes les qualités pour réussir. Pour moi, il a tout résumé. Mais il faut un temps d'adaptation. J'ai confiance en lui. Ça va bien se passer », a déclaré Cédric Bakambu pour Eurosport.