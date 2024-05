Real Madrid : Mbappé désamorce un premier conflit

Thibault Morlain

Ce n’est désormais plus un secret, Kylian Mbappé veut participer aux Jeux Olympiques. Le futur ex-joueur du PSG ne cesse de le répéter, mais il sait également très bien que cela n’est pas entre ses mains. Alors que le Français est attendu au Real Madrid cet été, c’est la Casa Blanca qui donnera ou non le feu vert pour qu’il participe ou non aux JO. Mais peu importe la décision, Mbappé ne boudera pas.

Attendu au Real Madrid d’ici quelques semaines, Kylian Mbappé va donc s’en remettre aux Merengue pour savoir s’il disputera ou non les prochains Jeux Olympiques en France. Si rien n’a encore été officialisé à ce propos, la tendance ne serait pas bonne pour le futur ex-joueur du PSG. En effet, au Real Madrid, on fermerait la porte pour libérer ses joueurs cet été afin de jouer les JO. De quoi contrarier Mbappé avant même son arrivée au sein de la Casa Blanca ? Pas sûr…



« Je suis à un âge où peu importe la décision je serai content »

En marge d’un événement à la Philharmonie de Paris, Kylian Mbappé s’est de nouveau prononcé sur sa présence aux Jeux Olympiques. L’occasion pour le probable futur joueur du Real Madrid de dire qu’il acceptera la décision qui sera prise à son sujet pour les JO : « Je pense qu'il faut attendre. Je n'ai plus besoin de dire mon intention, tout le monde la connaît. Je pense qu'il faut laisser faire les choses, je laisse faire les choses. Après, comme je l’ai dit, je suis à un âge où peu importe la décision je serai content. Mais les Jeux olympiques, c'est spécial, surtout à Paris. Quand je saurai, j'en parlerai. Mais moi je n'en sais rien. Cela ne dépend pas que de moi. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est bien finir la saison. Quand on aura un message à me faire passer je serai là pour le recevoir ».

