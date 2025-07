Real Madrid - Mbappé : Coup de gueule sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pas franchement convaincu par la méthode de Xabi Alonso depuis sa nomination sur le banc du Real Madrid, Christophe Dugarry dénonce notamment l'inactivité du club merengue sur le marché des transferts. Il estime notamment que Gonzalo Garcia n'a pas les épaules pour être la doublure de Kylian Mbappé au poste de buteur et pousse un coup de gueule sur la gestion actuelle du Real Madrid.

Tombeur du Borussia Dortmund vendredi soir en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs (3-2), le Real Madrid affrontera donc le PSG au prochain tour. Il s'agira des grandes retrouvailles entre Kylian Mbappé et ses anciens coéquipiers, ainsi que du premier rendez-vous majeur de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Mais pour l'instant, le coach espagnol peine à convaincre les observateurs et notamment Christophe Dugarry qui s'est lâché au micro de Rothen s'enflamme, sur RMC Sport.

« Il faut acheter des mecs » Selon lui, les choix de Xabi Alonso sont en train de faire régresser le Real Madrid : « Moi, ça ne me plait pas du tout ce que je vois pour l'instant. Il bricole. J'ai le sentiment qu'on n'est plus à la fin de quelque chose plutôt qu'au début d'autre chose. Tchouaméni en défenseur libéro… je suis désolé, si tu fais la saison comme ça, tu ne gagneras rien du tout à la fin de l'année. (...) Il faut acheter des mecs au milieu de terrain, être plus créatif », insiste Christophe Dugarry, qui attend donc des renforts en cette période de mercato.