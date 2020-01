Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : L’attitude de Vinicius bientôt au cœur d’une polémique ?

Publié le 5 janvier 2020 à 19h00 par H.G.

Alors que Vinicius Junior est fréquemment pointé du doigt pour son manque d’efficacité sur le terrain, l’attaquant brésilien n’a pas amélioré son image ce samedi en refusant de participer au décrassage d’après-match.

En dépit de son talent indéniable, Vinicius Junior est fréquemment l’objet de critiques de la part des observateurs du Real Madrid. En effet, si le Brésilien réalise fréquemment de bonnes accélérations et différences techniques sur son côté, il ne parvient que trop rarement à être efficace dans les derniers gestes et fait trop souvent preuve de nonchalance. Et ce n’est pas son attitude à l’issue de la rencontre du Real Madrid ce samedi face à Getafe qui va atténuer les critiques à l'encontre de Vinicius…

Vinicius affichait peu d’entrain pour son décrassage !

Comme le rapporte El Confidencial , Vinicius a été filmé par les caméras de Movistar à l’issue de la rencontre entre Getafe et le Real Madrid ce samedi (victoire 0-3 des Merengue ). Bien qu’il soit entré en jeu à 20 minutes de la fin de la partie, Vinicius a été appelé par le préparateur physique madrilène, Grégory Dupont, pour faire une séance d’après-match avec les joueurs n’ayant pas participé à la rencontre du jour. Comme le note le média espagnol, il y avait sans doute une raison logique à cette décision, Zinedine Zidane mettant grandement l’accent sur la préparation physique des joueurs, mais malgré cela, Vinicius n’a mis qu'une intensité minimale pendant cet entraînement, après avoir essayé d'y échapper en discutant avec le préparateur physique. Et après avoir seulement réalisé deux sprints en trottinant, le Brésilien est finalement rentré au vestiaire. Reste à savoir comment Zinedine Zidane réagira à l’attitude de son joueur dans les prochains jours.