Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Eden Hazard reçoit un soutien de taille !

Publié le 15 novembre 2020 à 7h30 par La rédaction

A peine remis de blessure, Eden Hazard a été testé positif au coronavirus. L'ailier belge manque la trêve internationale et les rencontres de Ligue des Nations, au grand dam de Kevin de Bruyne, son coéquipier en sélection.

Le sort s'acharne sur Eden Hazard. Après plusieurs saisons convaincantes à Chelsea, l'ailier de 29 ans a rejoint le Real Madrid. Un rêve se réalisait. Mais dans les faits, tout est plus compliqué. L'international belge peine à s'imposer dans l'effectif de Zinédine Zidane, pas verni par ses blessures récurrentes. En une saison et demie à Madrid, Eden Hazard a été touché sept fois pour manquer 35 matches. Alors que la galère semblait terminée, l'ancien Dogue a retrouvé le chemin des terrains en marquant contre Huesca et disputant deux autres parties en Ligue des Champions.

« Je ne doute pas qu'il reviendra bien »