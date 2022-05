Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ce gros constat sur le calvaire d'Eden Hazard...

Publié le 15 mai 2022 à 22h00 par Dan Marciano

Coéquipier d'Eden Hazard en sélection, Thomas Meunier a pris sa défense. Si l'ailier ne parvient pas à enchainer, c'est surtout en raison de l'excellente forme de Vinicius Jr.

Eden Hazard a vécu une nouvelle saison galère au Real Madrid. Trahi, une nouvelle fois, par son corps, l'international belge est resté éloigné des terrains pendant de longues semaines. Mais le joueur voit le bout du tunnel. Sur le chemin du retour, Eden Hazard espère être prêt pour disputer la finale de Ligue des champions face à Liverpool le 28 mai prochain. Ancien joueur du PSG, Thomas Meunier s'est exprimé sur les difficultés de l'ailier au Real Madrid. Selon lui, l'excellente forme de Vinicius Jr n'arrange pas les affaires d'Hazard

Meunier reconnait la supériorité de Vinicius Jr sur Hazard