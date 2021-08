Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Carlo Ancelotti déjà remonté contre Eden Hazard ?

Publié le 24 août 2021 à 23h00 par H.G.

Alors qu’il ne réalise pas un début de saison à la hauteur des attentes, Eden Hazard commencerait déjà à agacer quelque peu Carlo Ancelotti.

Présent au Real Madrid depuis l’été 2019 et son transfert en provenance de Chelsea, Eden Hazard n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club de la capitale espagnole. Trop fréquemment blessé et auteur de performances peu reluisantes lorsqu’il était en mesure de jouer, l’international belge déçoit mais a malgré tout choisi de rester cet été alors que le club madrilène était prêt à lui offrir un bon de sortie comme l’a annoncé ce mardi El Confidencial . Seulement voilà, Eden Hazard ne remonte toujours pas la pente en ce début de saison, et cela commencerait à crisper Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti serait déçu d’Eden Hazard