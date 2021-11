Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ça a bien changé entre Karim Benzema et Vinicius Jr !

Publié le 5 novembre 2021 à 4h30 par T.M.

Aujourd’hui, Karim Benzema et Vinicius Jr portent le Real Madrid. Entre les deux coéquipiers, tout va pour le mieux, ce qui n’était pourtant pas le cas il y a quelques mois encore.

Ce mercredi, le Real Madrid s’est imposé face à Donetsk en Ligue des Champions, grâce à un doublé de Karim Benzema. Et sur ses deux réalisations, le Français a à chaque fois été servi par un certain Vinicius Jr. Lors de cette rencontre, les deux hommes forts du Real Madrid se sont ainsi mis en évidence. Depuis le début de la saison, Benzema et Vinicius Jr ne cessent d’impressionner et sur le terrain, leur relation fait des étincelles.

D’ennemis à amis…