Real Madrid : Le grand regret de Le Graët sur le retour de Karim Benzema !

Publié le 8 juillet 2021 à 23h00 par La rédaction

De retour en équipe de France après plus de 5 ans d’absence, Karim Benzema n’a pas déçu mais les Bleus n’ont pas pu aller au bout de cet Euro. Avec du recul, Noël Le Graët et Didier Deschamps regrettent le retour tardif du buteur madrilène.

Pas habitué à faire des surprises, Didier Deschamps en a fait une énorme avec le retour de Karim Benzema en sélection, près de six ans après son dernier match avec l'équipe de France. En coulisses ou sur le terrain, l’attaquant du Real Madrid a fait parler de lui, et en bien. Meilleur buteur des Bleus sur cet Euro avec 4 buts, Benzema a fait parler la poudre, comme toujours. Mais malgré sa belle compétition, les Bleus n’ont pas atteint leur objectif. Pire, ils sont sortis en 8ème de finale contre la Suisse. De quoi laisser des regrets à Noël Le Graët sur le timing du retour de Benzema…

« Peut-être qu'il aurait dû faire un ou deux matchs de plus avant »