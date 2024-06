Real Madrid : Le nouveau Cristiano Ronaldo, c'est lui !

Jean de Teyssière

Comme un passage de témoin. En 2018, après avoir remporté la treizième Ligue des Champions de l'histoire du Real Madrid, Cristiano Ronaldo quitte le club et part à la Juventus. Cet été-là, Vinicius Junior débarque dans le club espagnol avec l'étiquette de grand espoir. Après des premières saisons d'adaptation, le Brésilien s'est totalement imposé à Madrid et suit une routine quotidienne stricte, proche de celle du quintuple Ballon d'Or.

Après avoir écarté le RB Leipzig, Manchester City et le Bayern Munich, le Real Madrid s'apprête à gravir la dernière marche le séparant du trophée de la Ligue des Champions. La quête d'un quinzième sacre dans cette compétition anime les esprits madrilènes, qui pourront compter sur un Vinicius Junior prêt à en découdre. L'international brésilien, déjà buteur en finale en 2022 face à Liverpool connaît la recette et l'a même amélioré.

Vinicius fan de Ronaldo

Lorsqu'il avait troqué son numéro 20 pour le 7 après le départ d'Eden Hazard, Vinicius Junior savait que la comparaison avec Cristiano Ronaldo arriverait très vite. Il s'était montré fier de porter le numéro de son idole : « Je suis très heureux et très reconnaissant de pouvoir porter ce numéro, celui de Cristiano. Je suis inspiré par Cristiano Ronaldo car j'ai regardé tous ses matchs et parce qu'il a marqué une époque dans ce club. C'est une idole pour moi. »

Une routine quotidienne stricte