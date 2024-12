Real Madrid : «Lamentable», Mbappé se fait tacler après le fiasco

Amadou Diawara

Ce mercredi, le Real Madrid s'est incliné sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Titularisé par Carlo Ancelotti pour la quinzième journée de Liga, Kylian Mbappé est passé totalement à côté de son match. D'ailleurs, le numéro 9 merengue a même raté un penalty. Interrogé sur Kylian Mbappé après la rencontre, Manu Carreño ne s'est pas montré tendre envers lui.

Ce mercredi, le Real Madrid a affronté l'Athletic à San Mamés, et ce, pour le compte de la quinzième journée de Liga. A la surprise générale, le club merengue s'est incliné face au club basé à Bilbao (2-1). Durant la rencontre, Kylian Mbappé a bénéficié d'un penalty à la 68ème minute de jeu, alors que l'Athletic menait 1-0. Toutefois, le numéro 9 de Carlo Ancelotti a buté sur Julen Agirrezabala, le portier adverse.

Mercato - PSG : Trois nouvelles recrues annoncées en direct ? https://t.co/svqQZX3WJQ pic.twitter.com/KQj0oM1lkO — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

«Le match de Mbappé a été lamentable»

Alors que Kylian Mbappé n'était pas du tout dans son assiette face à l'Athletic ce mercredi, Manu Carreño lui a adressé un énorme tacle sur la Cadena Ser. « L’Athletic a remporté une belle victoire qui le place à la quatrième place du classement, dans la zone de la Ligue des Champions. Trois points pour l'équipe de Valverde, un bon match et un Real Madrid méconnaissable, vulgaire, sans rien montrer. Un Real Madrid lisse et avec un Mbappé qui, il faut le dire… je ne sais pas si c'est un problème mental, physique, footballistique.... Je ne sais pas. C'est probablement un mélange de tout, mais le match de Mbappé a été lamentable, lamentable. Et pas à cause du penalty, qu'il avait déjà manqué à Anfield contre Liverpool. Aujourd'hui, il a encore raté, mais il aurait pu en rater un autre et faire un bon match. Entre ceux qu'il ne veut pas tirer et ceux qu'il tire et qu'il rate, il est évident qu'il n'est pas dans un bon moment. Il n'y a pas besoin d'être très malin pour le voir. Mais le match de Mbappé a été lamentable, en dessous du niveau de l'équipe, ce qui est déjà difficile », a pesté le journaliste espagnol, avant d'en rajouter une couche.

«Mbappé est nulle part»

« C’est la cinquième défaite, la cinquième défaite. Trois en Ligue des champions, Lille, Milan, Liverpool. Deux en Liga, le Barça et l'Athletic Club de Bilbao. Mais pour moi, pire que la défaite du Real Madrid, ce sont les sensations. Je le répète, une équipe lisse, une équipe qui n'est pas vue avec une âme, et qui continue à montrer que les matchs passent et se ressemblent..... Et quand arrivent les jours clés, les matchs importants et les rivaux sérieux, l'équipe n'est pas à la hauteur, l'équipe n'y arrive pas et Mbappé n'est ni à gauche, ni au centre, il est nulle part », a conclu Manu Carreño.