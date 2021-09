Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : La réaction surprenante d'Ancelotti sur les difficultés du Barça !

Publié le 24 septembre 2021 à 20h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a été interrogé sur la crise traversée par le FC Barcelone. Et malgré la rivalité entre les deux clubs, le technicien italien n'est pas heureux de cette situation.

Tenu en échec par Cadix jeudi soir (0-0), le FC Barcelone traverse une crise de confiance. Le club catalan n’a plus remporté la moindre victoire depuis le 29 août dernier et compte déjà sept points de retard sur le leader, le Real Madrid. Par ailleurs, la relation entre Ronald Koeman et son président, Joan Laporta, serait loin d’être idéale. Le dirigeant envisagerait d’ailleurs de se séparer de son entraîneur dans les prochaines semaines. Au-delà de l’aspect sportif, le FC Barcelone connait également d’énormes difficultés financières, qui l'ont empêché, notamment, de prolonger le contrat de Lionel Messi l’été dernier.

« Je ne suis pas heureux si les choses ne vont pas bien »