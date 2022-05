Foot - Real Madrid

Real Madrid : La joie de Ferland Mendy après la victoire en Ligue des champions !

Publié le 28 mai 2022 à 23h58 par La rédaction mis à jour le 29 mai 2022 à 0h00

Alors que le Real Madrid a remporté sa 14ème Ligue des champions, Ferland Mendy a laissé exploser sa joie après le match.

Si cela paraissait assez improbable en début de saison, le Real Madrid a finalement remporté la Ligue des champions pour la 14ème fois de son histoire. Après avoir réussi à renverser la situation face au Paris Saint-Germain, Chelsea, et Manchester City, les Merengue ont triomphé de Liverpool en finale (0-1) grâce à un but de Vinicius Jr. Au micro de TF1 après la rencontre, Ferland Mendy est revenu sur l’incroyable parcours européen de la Casa Blanca , jusqu’à la victoire finale : « C’est la folie, beaucoup d'émotion avec les supporters et la famille. Derrière, on a été soudés, on n'a pas arrêté de parler tout le match, il fallait rester concentré. C'est un parcours de folie, on n'était pas attendus ni les favoris et on a fait le travail jusqu'au bout. »