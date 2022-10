Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti se fait interpeller pour Eden Hazard

Publié le 5 octobre 2022 à 10h30

La rédaction

De son arrivée en 2019, avant chaque début de saison le Real Madrid a l’espoir de voir Eden Hazard retrouver son meilleur niveau. S’il a fait une bonne entrée en Ligue des champions contre le Celtic Glasgow, la donne n’a pas changé pour l’international belge cette année. Une situation qui inquiète Roberto Martinez, alors que la Coupe du Monde commencera dans moins de deux mois.

« J’ai envie de jouer ». Il y a quelques jours, Eden Hazard a fait passer un message à son entraîneur au Real Madrid, Carlo Ancelotti. S’il affirme se sentir bien à Madrid, l’attaquant de 31 ans souhaite également avoir plus de temps de jeu. L’entraîneur italien lui a répondu en conférence de presse, indiquant qu’il y avait « beaucoup de concurrence ». Depuis le début de la saison, l’international belge a souvent été utilisé afin de suppléer Karim Benzema à la pointe de l’attaque.

Mercato - Real Madrid : Pérez prépare un coup à la Zidane https://t.co/2zu8fIFpJf pic.twitter.com/v1WmNuaRoR — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

« Je ne le vois pas comme un 9 ou même derrière l'attaquant »

Une manière de l’utiliser qui n’est pas la bonne, d’après Roberto Martinez : « Nous ferons le point sur sa situation à l'approche de la Coupe du monde et nous verrons quel rôle nous pouvons lui donner. Je ne le vois pas comme un 9 ou même derrière l'attaquant. Il doit jouer sur la gauche et entrer en jeu à partir de là. Je ne le vois pas non plus sortir du banc. C'est un joueur qui doit porter le rythme du jeu dès le début. Nous savons exactement ce que nous pouvons attendre de lui », a confié le sélectionneur de la Belgique lors d’une interview accordée à la RTBF .

« Il reste, à mon avis, l'un des meilleurs au monde »