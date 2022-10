Foot - Real Madrid

Real Madrid : Hazard au coeur de la polémique

Publié le 1 octobre 2022 à 07h00 par Thibault Morlain

Durant la trêve internationale, Eden Hazard était présent avec la sélection de Belgique, ayant joué face au Pays de Galles et aux Pays-Bas. Mais voilà qu’en marge de ce rassemblement, le joueur du Real Madrid se retrouve au coeur de la polémique. La raison ? Une sortie en boite de nuit à quelques heures du choc entre les Néerlandais.

Encore une fois, ce n’est pas sur le terrain qu’Eden Hazard fait parler de lui. Alors que le joueur du Real Madrid est en difficulté depuis plusieurs mois, son comportement en marge du rassemblement de la Belgique fait aujourd’hui polémique. En effet, dans une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux, on peut y voir Hazard en boite de nuit, quelques heures avant le match face aux Pays-Bas.

Hazard va faire la fête

A 48 heures du match entre la Belgique et les Pays-Bas, rencontre d’ailleurs perdue par les Diables Rouges, Roberto Martinez, le sélectionneur, avait donné quartier libre à ses joueurs. Eden Hazard en a alors profité pour se rendre en boite de nuit et faire la fête. Forcément, cela ne passe pas et suscite la polémique.

« Il a été le tout premier de tous les joueurs à rentrer chez lui »