Hazard perd patience, ça commence à jaser en coulisse

Publié le 28 septembre 2022 à 01h30 par Thomas Bourseau

Force est de constater que depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti à la tête de l’effectif du Real Madrid, l’entraîneur italien ne compte pas vraiment sur Eden Hazard. Ce qui irrite le Belge et qui met dans l’embarras la sélection belge au vu des déclarations de Thierry Henry, adjoint du sélectionneur Roberto Martinez.

Recruté pour plus de 120M€ à l’été 2019 en provenance de Chelsea, Eden Hazard n’a jamais pu montrer le niveau qu’il affichait à l’époque chez les Blues sous la tunique merengue. Miné par les blessures, Hazard a longtemps été éloigné des terrains et dès sa nomination à la tête de l’effectif du Real Madrid à l’été 2021, Carlo Ancelotti n’a pas vraiment compté sur lui et a tout de même raflé la Ligue des champions et la Liga.

Hazard botte en touche sur la confiance d’Ancelotti

Apte à jouer, Eden Hazard doit se contenter de bouts de matchs depuis quelque temps au Real Madrid. Une situation qui a le don d’agacer le principal intéressé comme il l’a dernièrement fait savoir en interpellant directement son coach Ancelotti. « Si Carlo Ancelotti a confiance en moi ? Il faut lui poser la question, quand vous le voyez, vous lui demandez. J'ai envie de jouer, ça a été des moments compliqués, parce que j'ai envie de jouer, mais que je ne joue pas. Je me donne à fond, j'ai envie d'être sur le terrain ».

«Je veux jouer plus, je sais que je peux apporter plus»

Pour autant, Eden Hazard se sent relativement bien au Real Madrid malgré sa situation sportive délicate. Et l’international belge veut prouver sa valeur à quelques semaines du coup d’envoi du Mondial au Qatar. « Je me sens bien au Real Madrid, c'est juste que je joue moins, mais quand je joue, je joue bien. C'est une situation délicate. Je veux jouer plus, je sais que je peux apporter plus. En prenant le rythme, je vais revenir, mais il faut juste que je joue ».

«Dans le cas d'Eden, vous devez tout faire et en même temps ne rien faire»