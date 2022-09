Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema Ballon d’Or ? Deschamps prend position

Publié le 26 septembre 2022 à 09h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Grandissime favori pour le titre de Ballon d’Or 2022 en raison de son année exceptionnelle avec le Real Madrid, Karim Benzema sera fixé sur son sort dans trois semaines. En attendant, son sélectionneur national Didier Deschamps prend position et estime que Benzema mérite amplement la récompense.

Qui succèdera à Lionel Messi pour le titre du Ballon d’Or, alors que l’attaquant argentin du PSG était le lauréat 2021 ? Pour la première fois de sa carrière et du haut de ses 34 ans, Karim Benzema dispose plus que jamais de l’étiquette de favori. Sacré champion d’Espagne la saison passée avec le Real Madrid, il a surtout raflé la Ligue des Champions sous le maillot du club merengue en ayant été l’un des grands artisans du parcours, à l’image de son remarquable triplé en 8e de finale retour contre le PSG (3-1). Et aux yeux de Deschamps, le doute ne semble pas permis.

« Il le mérite »

Interrogé en conférence de presse dimanche soir après la défaite de l’équipe de France au Danemark (2-0), Didier Deschamps a pris position au sujet de Karim Benzema et du Ballon d’Or : « J’espère que ce sera lui parce qu’il le mérite, de part ce qu’il a fait dans cette saison sportive avec son club où il a gagné des titres importants, et avec nous aussi où il était là à l’automne dernier pour gagner la Ligue des nations. Il fait partie depuis des années des meilleurs attaquants au niveau mondial », confie Deschamps.

« Il est très bien positionné »