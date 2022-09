Foot - Mercato - Real Madrid

Benzema, Hazard... Ancelotti prépare une incroyable révolution

Publié le 27 septembre 2022 à 01h30 par Jules Kutos-Bertin

Habitué à réaliser des mercatos de folie, le Real Madrid va revenir aux basiques l’année prochaine après un été plutôt calme. Plusieurs prolongations sont attendues avec Karim Benzema et Toni Kroos, alors que Luka Modric est toujours dans le flou. Côté départs, cela devrait bouger pour Eden Hazard, Marco Asensio ou encore Dani Ceballos.

Après une saison étincelante sur tous les plans, le Real Madrid a vécu un été presque tranquille. Une fois que Kylian Mbappé a décidé de prolonger au PSG, le club madrilène a bouclé le transfert d’Aurélien Tchouaméni pour près de 80M€. Derrière, même sur le plan des ventes, il ne s’est pas passé grand chose. Résultat, Carlo Ancelotti repart avec un onze quasi-identique, excepté au milieu avec le départ de Casemiro pour Manchester United.

Benzema et Kroos prolongés, Modric dans le flou

L’été prochain, il devrait y avoir plus de mouvement au Real Madrid. Du côté des prolongations d’abord. D’après les informations du journal AS , Karim Benzema et Toni Kroos auraient une prolongation quasi-garantie avec la Maison-Blanche. Pour Luka Modric, une décision sera prise en fonction de sa saison, lui qui a déjà prolongé jusqu’en 2023 l’été dernier. Nacho Fernandez pourrait lui aussi étendre son contrat d’une saison avec le Real Madrid, des discussions étant en cours.

🌟🔥 ¡Con el 11 a la espalda, pero también metía 𝔻𝕆𝔹𝕃𝔼𝕋𝔼𝕊!🤍 @Benzema 🤍#TalDíaComoHoy#LaLigaHistory#LaLigaSantander pic.twitter.com/pRAPsPNQ0F — LaLiga (@LaLiga) September 26, 2022

Vague de départs attendue

Au niveau des départs, cela va aussi bouger. Très décevant depuis son transfert au Real Madrid, Eden Hazard continue de ronger son frein sur le banc de touche. Même s’il espère inverser la tendance auprès Carlo Ancelotti, l’international belge pourrait être vendu dès cet été pour un prix en-dessous de ce qu’espérait le Real Madrid. Pour Marco Asensio et Dani Ceballos, la situation est différente. Le club de la capitale espagnole souhaitait les vendre lors du dernier mercato estival, mais ils ont fini par rester. Résultat, ils devraient partir gratuitement en juin prochain. Non utilisé par Ancelotti, Alvaro Odriozola pourrait lui être transféré. Ça devrait donc beaucoup bouger au Real Madrid en 2023.