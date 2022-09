Foot - Mercato - Real Madrid

Real : Ancelotti a essuyé deux terribles échecs sur le mercato

Publié le 27 septembre 2022 à 00h15 par Jules Kutos-Bertin

Alors qu’il a perdu sa place de titulaire au profit de Federico Valverde, Marco Asensio a vu son avenir au Real Madrid être remis en question. Finalement, l’international espagnol a fini par rester. En interne, l’idée de la Maison-Blanche était de vendre Asensio, mais aussi Dani Ceballos afin de récupérer des fonds.

C’est l’un des dossiers que le Real Madrid voulait boucler l’été dernier, il n’a finalement pas évolué. Marco Asensio est toujours un joueur du club madrilène, mais son temps de jeu n’est pas vraiment plus important. Une situation qui commence à l’agacer, lui qui s’imagine déjà ailleurs… et pas n’importe où.

Asensio vers le FC Barcelone ?

Ce lundi, la presse espagnole annonçait un pré-accord entre Marco Asensio et le FC Barcelone. Un choix qui ferait grincer des dents au Real Madrid, surtout qu’il quittera le club en fin de contrat.

Marco Asensio. 🇪🇸 pic.twitter.com/RYkC7CQOY5 — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 24, 2022

Le Real Madrid a raté son coup