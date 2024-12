Real Madrid : Kylian Mbappé sur le banc ? L’annonce choc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une nouvelle prestation compliquée cette semaine, Kylian Mbappé a bien du mal à s’imposer au sein de l’attaque du Real Madrid. Sous le feu des critiques, la vedette française peut-elle voir son statut de titulaire être remis en cause à Madrid ? Pour Predrag Mijatovic, l’ancienne gloire du PSG devrait aller faire un tour sur le banc.

Une semaine après son naufrage sur la pelouse de Liverpool en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a une fois de plus connu une prestation très compliquée. Alors que le Real Madrid était mené face à l’Athletic Bilbao, l’attaquant français a eu l’occasion d’égaliser avec un penalty. Cependant, le numéro 9 a de nouveau manqué ce tir au but (Mbappé en avait déjà loupé un contre Liverpool), et le Real Madrid s’est finalement incliné à San Mames (2-1).

Mbappé sur sa forme actuelle : «Un moment difficile»

Une prestation ratée de la part de Kylian Mbappé, qui est néanmoins sorti du silence. A travers un message publié sur son compte Instagram, le Bondynois est revenu sur ses dernières prestations mitigées, et ce dernier a affirmé en prendre l’entière responsabilité : « Mauvais résultat. Une grosse erreur dans un match où chaque détail compte. J'en prend l'entière responsabilité. Un moment difficile mais c'est le meilleur moment pour changer cette situation et montrer qui je suis », écrivait ainsi Mbappé ce mercredi soir.

« Ce ne serait pas mal que sur certains matchs, il reste sur le banc »

Invité de l’émission El Larguero de la Cadena SER, l’ancien joueur du Real Madrid (1996-1999) Predrag Mijatovic a conseillé à Mbappé d’aller faire un petit tour sur le banc : « C’est un joueur avec beaucoup de pression et anxieux qui veut faire des choses importantes pour montrer qu'il est une superstar. Il doit se calmer et ce ne serait pas mal que sur certains matchs, il reste sur le banc pour s’imprégner de l’atmosphère. Il faut qu’il s’habitue à l’exigence du Real Madrid. Ce n’est pas à l’équipe de s’adapter à lui », a ainsi confié le Monténégrin.