Real Madrid : Karim Benzema fait une très grande annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec la victoire en Coupe du Roi samedi, Karim Benzema est devenu, avec Marcelo, le joueur le plus titré de l’histoire du Real Madrid. Mardi soir, c’est vers un autre titre que pourrait se diriger le club madrilène en cas de succès contre Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions. Décisif dans ce duel la saison passée, Benzema a annoncé la couleur.

Vainqueur de la Coupe du Roi samedi soir, le Real Madrid s’est offert un trophée de plus. Le 25ème pour Karim Benzema avec le club madrilène, il égale d’ailleurs le record de Marcelo, joueur le plus titré de l’histoire du Real Madrid. Mais les hommes de Carlo Ancelotti vont rapidement devoir passer à autre chose car ils reçoivent Manchester City mardi soir en demi-finale de Ligue des Champions.

Karim Benzema veut encore briller

Une rencontre spéciale pour Karim Benzema qui avait brillé dans ce rendez-vous la saison passée. L’attaquant du Real Madrid, auteur d’un doublé au match aller et du but de la victoire au retour avait porté son équipe. Et Benzema entend bien poursuivre sur cette lancée cette saison.

«J’ai le temps de penser à une sixième»