Real Madrid : Du jamais vu pour Mbappé, l’Espagne hallucine

Kylian Mbappé ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière, et le choc face au FC Barcelone n'a fait que confirmer les difficultés actuelles. Au cours de ce Clasico, l'international français s'est surtout fait remarquer pour ses innombrable hors-jeux. Les supporters du Real Madrid sont ressortis de ce match complètement sonnés et désabusés.

Kylian Mbappé ne s’est pas rendu à Paris pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi soir. Mais l’international français du Real Madrid n’est pas non plus présent sur le terrain, ou que de manière épisodique. Depuis quelques semaines, le joueur de 25 ans peine à retrouver son meilleur niveau. A-t-il l’esprit perturbé par les accusations de viol dont il fait l’objet ? Quoi qu’il en soit, Mbappé commence à crisper en Espagne et ce n’est pas sa performance face au Barça samedi soir qui va faire remonter sa côte de popularité. Attendu comme le sauveur, le champion du monde 2018 s’est surtout illustré par son incapacité à éviter les hors-jeux. Au total, il s’est retrouvé dans cette position illicite à huit reprises, ce qui a surpris de nombreux observateurs à commencer par Fred Hermel.

Mbappé agace à Madrid

« Il a cristallisé toutes les tensions pour une raison simple: c'est lui que l'on attendait. Tous les yeux étaient braqués sur lui pour sa première. Finalement, il y a eu douze hors-jeux du Real Madrid, huit viennent de Mbappé. Les gens ne comprenaient pas. L'exigence était à la hauteur de l'espérance et du statut du joueur » a déclaré le journaliste de RMC.

« C’est Mbappé, c’est fou »

Hermel reproche à Mbappé de ne pas s’être adapté à la problématique posée par la défense du FC Barcelone. « Je voyais les réglages de Ronaldo Rozario à l’époque, il se faisait prendre 2-3 fois, après il trouvait la solution. J’ai été très surpris par l’incapacité à s’adapter à la situation. C’est Mbappé, c’est fou. Après Ancelotti n’a pas trouvé, non plus, la clé tactique, mais je n’arrive pas à comprendre comment Mbappé n’a pas vu ce que tout le monde voyait » a-t-il lâché sur le plateau de Rothen S’Enflamme.