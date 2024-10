Kylian Mbappé : Un gros problème est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé peine pour l’instant à retrouver son meilleur niveau au sein du club merengue. Il faut dire que l’international français est constamment utilisé en tant qu’attaquant de pointe, et nombreux sont les observateurs à expliquer avec insistance que Mbappé n’est pas du tout fait pour ce poste.

À quand le grand Kylian Mbappé au Real Madrid ? L’ancienne star du PSG, malgré des statistiques plutôt honorables sur le papier (8 buts, 2 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues), ne parvient pas à se montrer sous son meilleur angle, et notamment dans le jeu merengue où il ne pèse pas assez. Les consultants français sont pour la plupart unanimes sur le cas Mbappé : le vrai souci au Real Madrid concerne son positionnement.

« Il est coincé »

Dans le Canal Football Club dimanche, Sidney Govou a livré un point de vue tranché sur le cas Mbappé : « Est-ce que Mbappé est réellement un numéro 9 ? Il faut qu'il se réinvente c'est une certitude, Ancelotti va le faire jouer 9. On le voit plus performant quand il démarre ses actions sur le côté. Le terrain prouve que le mettre 9 n'est pas lui rendre service. Il y a Vinicius qui est sur le côté, il ne peut pas lui prendre sa place, il y a Rodrygo à droite. Je trouve qu'il est un peu coincé, il va falloir qu'il se réinvente », indique l’ancien attaquant de l’OL et de l’équipe de France.

« Mbappé ne sera jamais un 9 »

Même son de cloche pour Daniel Riolo : « Ça n'est pas et ne sera jamais un 9. Ils se sont mis dedans à le recruter alors que tu as VInicius et c'est en train de péter l'équipe. Ou à gauche s'il a le niveau ou sur le banc, basta. Ca fait un an que je répète ça », a indiqué l’éditorialiste de RMC dans l’After Foot. Voilà qui est clair…