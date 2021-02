Foot - Real Madrid

Real Madrid : Eric Bailly déclare sa flamme à Sergio Ramos !

Publié le 25 février 2021 à 18h05 par La rédaction

À 34 ans, Sergio Ramos est toujours l’une des références à son poste à l’heure actuelle. Le joueur du Real Madrid est même une source d’inspiration pour certains joueurs, dont Eric Bailly.