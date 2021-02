Foot - Real Madrid

Real Madrid : L'anecdote de Ferland Mendy sur son but décisif !

Publié le 25 février 2021 à 9h52 par La rédaction

Auteur de son premier but en Ligue des Champions dans la courte victoire du Real Madrid face à l'Atalanta (1-0) ce mercredi soir, Ferland Mendy s'est surpris lui-même.