Real Madrid : Ballon d'Or, OL... Aulas lâche un message très fort à Benzema

Publié le 17 octobre 2022 à 23h00

Ce lundi soir, Karim Benzema a logiquement remporté le Ballon d’Or. Un trophée reçu des mains de Zinedine Zidane, fier de voir son ancien joueur triompher, et il n’est pas le seul à savourer. Président de l’OL, club formateur de l’attaquant, Jean-Michel Aulas n’a pas pu cacher sa joie au moment d’évoquer cette récompense.

Vingt-quatre ans après Zinedine Zidane, et sa victoire en 1998, Karim Benzema est devenu le cinquième français de l’histoire à remporter le Ballon d’Or. Très ému, l’attaquant du Real Madrid a fait part de sa fierté au moment de recevoir le Graal : « Je repense à tout ce travail où je n'ai pas lâché depuis tout petit. Après j'ai eu de la motivation car j'ai eu deux modèles, Zizou et Ronaldo. C'est beaucoup de travail, c'est ne rien lâcher et s'entraîner toujours plus. » Jean-Michel Aulas partage la joie de son ancien joueur.

Drop an emoji with the #ballondor hashtag on how you feel about Karim Benzema being the 2022 Ballon d'Or...Our is : 😍YOUR TURN ⤵️ pic.twitter.com/sKc78mE4rz — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

« C’est un enfant que l’on a vu grandir »

« C’est une immense fierté avec beaucoup d’émotion parce que Karim est un enfant de l’OL. C’est un enfant que l’on a vu grandir et que l’on a vu s’épanouir. On l’a vu réussir pratiquement tout ce qu’il a entrepris. Et puis c’est pour nous, qui l’avons embauché puisque ses premiers contrats il les a signés avec nous, une fierté. Une fierté empreinte de message: de l’exemplarité. Parce qu’avoir un jeune comme Karim qui ne fait que deux clubs dans toute sa carrière avec l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid, qu’il a choisi car je me souviens de lui qui me disait: 'S’il y a plusieurs propositions, c’est vraiment au Real Madrid que je voudrais aller’ », a confié Aulas, relayé par RMC .

« Au-delà de sa vie de footballeur, il réussit une vie d’homme qui est exemplaire pour tous les jeunes »

« C’est une belle histoire, celle d’un jeune issu de l’immigration qui réussit formidablement en France. Il est Franco-Algérien. Au delà de sa vie de footballeur, il réussit une vie d’homme qui est exemplaire pour tous les jeunes qui sont admiratifs de ce qu’il a fait et qui sont avides de lui ressembler », poursuit le boss de l’OL.