Real Madrid : Après le PSG, Benzema a mis tout le monde d’accord !

Publié le 11 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a dressé un portrait flatteur de Karim Benzema après sa grosse prestation face au PSG mercredi soir (3-1). Cependant, à Barcelone également, Benzema a fait chavirer les coeurs, et plus particulièrement celui de Dani Alves.

Muet au match aller alors qu’il revenait tout juste d’une blessure, Karim Benzema se trouvait dans une bien meilleure forme trois semaines plus tard lors de la réception du PSG au Santiago Bernabeu mercredi soir. D’ailleurs, l’international français a répondu à son compatriote Kylian Mbappé, buteur en première période, en inscrivant trois buts à compter de l’heure de jeu et en qualifiant le Real Madrid pour les 1/4 de finales de la Ligue des champions (3-1). L’occasion pour son entraîneur Carlo Ancelotti de tirer son chapeau à Benzema. « Après le premier but, on est rentrés dans une bonne dynamique, on a pressé et mieux contrôlé le ballon, on a eu moins de difficultés en seconde mi-temps par rapport à la première. A la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait rester dans le match, même si c'était difficile, en se disant que quelque chose pouvait arriver. Karim Benzema est un fantastique leader, fantastique avant-centre, je suis très heureux de ce qu'il fait et de son attitude. Le PSG est une grande équipe avec de grands joueurs, mais c'est ça le football, chaque petite chose peut tout changer comme ce premier but ».

Carlo Ancelotti et Dani Alves tirent leur chapeau à Karim Benzema