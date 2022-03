Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Benzema, Deschamps… La mise au point de Le Graët !

Publié le 5 mars 2022 à 21h10 par T.M.

L’été dernier, pour l’Euro, Karim Benzema a fait son grand retour en équipe de France. Un choix fort de Didier Deschamps sur lequel est revenu Noël Le Graët.

Il aura fallu attendre plus de 5 ans pour revoir Karim Benzema en équipe de France. Malgré ses performances exceptionnelles avec le Real Madrid, KB9 était laissé de côté par Didier Deschamps. Finalement, les deux hommes se sont expliqués et Benzema a été rappelé en sélection à l’occasion du dernier Euro. Depuis, le Madrilène ne cesse de briller avec les Bleus. Pour le plus grand bonheur de Noël Le Graët, président de la FFF, qui n’attendait que cela…

« Je n’étais pas fâché contre Benzema »