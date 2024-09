PSG - Real Madrid : Mbappé a un gros problème ?

Pierrick Levallet

Après des débuts plutôt mitigés sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas réussi à se relancer avec l’équipe de France. L’attaquant de 25 ans a été presque invisible contre l’Italie ce vendredi soir (défaite 1-3). Bradley Barcola et Vinicius Jr seraient d’ailleurs indirectement à l’origine des galères de Kylian Mbappé, forcé d’évoluer en pointe de l’attaque.

Après une fin de saison délicate avec le PSG, Kylian Mbappé s’est envolé au Real Madrid cet été. Mais les débuts de la star de 25 ans chez les Merengue ont été plutôt mitigés. Le natif de Bondy peine à prendre ses marques dans le onze de Carlo Ancelotti et cela se reflète sur ses performances. Le champion du monde 2018 misait alors sur l’équipe de France pour se relancer.

Mbappé a sombré contre l'Italie

Mais ce vendredi soir, Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois montré décevant. La nouvelle vedette du Real Madrid a presque été invisible contre l’Italie (défaite 1-3). Son niveau commence à devenir inquiétant, que ce soit pour les Merengue ou l’équipe de France. Le problème de Kylian Mbappé résiderait toutefois dans son positionnement.

Le Real Madrid a le même problème que le PSG ?

Comme le rapporte L’Equipe, Kylian Mbappé n’apprécie que moyennement d’évoluer à la pointe de l’attaque. L’international français est pourtant presque forcé d’y jouer pour laisser l’aile gauche à Vinicius Jr au Real Madrid et à Bradley Barcola en équipe de France. Le capitaine des Bleus était d'ailleurs confronté au même problème au PSG sous les ordres de Luis Enrique. Le technicien espagnol laissait le côté droit à Ousmane Dembélé et avait poussé Kylian Mbappé à évoluer dans l'axe pour faire de la place à Bradley Barcola. N’aimant pas vraiment ce poste de numéro 9, le natif de Bondy se mue alors en meneur de jeu, où il ne brille pas vraiment non plus. Didier Deschamps et Carlo Ancelotti vont donc devoir trouver une solution pour remédier à cela. À suivre...