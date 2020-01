Foot - Real Madrid

Polémique - Real Madrid : Ce terrible constat sur Gareth Bale...

Publié le 5 janvier 2020 à 23h30 par La rédaction

En difficulté depuis un certain temps au Real Madrid, Gareth Bale s'est récemment fait attaquer par un ancien entraîneur du club : Fabio Capello.

Gareth Bale arrivera-t-il à retrouver ce qui faisait sa force auparavant ? À la peine à cause de blessures récurrentes, le Gallois n'est plus une des têtes d'affiche du projet madrilène. Mais c'est un autre point qui avait fait polémique en Espagne : sa prétendue préférence pour jouer au golf, plutôt que de jouer au football à Madrid, avec en point d'orgue l'épisode du drapeau sur lequel était inscrit « Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre. » et avec lequel Bale avait posé, tout sourire.

« Mon impression est que le football n'est plus une priorité dans sa vie »