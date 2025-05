Nouvelle rupture pour Kylian Mbappé ?

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé sait désormais à quoi s’en tenir pour le futur du Real Madrid avec la nomination de Xabi Alonso au poste d’entraîneur, en remplacement de Carlo Ancelotti. Mais la tension serait déjà palpable dans le vestiaire du club merengue entre certains joueurs et le coach espagnol, dont les choix seraient vivement critiqués. Reste à savoir si Mbappé est concerné…

C’est l’heure du grand changement pour Kylian Mbappé et les autres stars du Real Madrid ! Xabi Alonso reprend les rênes de la Casa Blanca après Carlo Ancelotti , et aura donc notamment la lourde tâche de faire cohabiter Mbappé avec Vinicius Junior sur le front de l’attaque.

« J’ai une idée de la manière dont nous voulons jouer, mais le système peut évoluer. Je veux que l’équipe transmette de l’émotion et de l’énergie, qu’elle joue avec ambition et crée un lien avec les supporters. La symbiose que nous recherchons est essentielle pour un bon début de saison. J’aime développer le potentiel de chaque joueur pour que les pièces s’assemblent » a déclaré Xabi Alonso lors de sa conférence de presse de présentation au Real Madrid . Les ambitions sont donc claires de la part de l’entraîneur espagnol, mais il y a un hic.

Problème en interne avec Xabi Alonso

Selon les révélations de Foot Mercato, certains joueurs Real Madrid seraient déjà inquiets des choix de Xabi Alonso et se poseraient des questions sur le style de jeu qu’il souhaite mettre en place. Par ailleurs, son traitement réservé à d’anciens joueurs tels que Luka Modric et Lucas Vazquez n’a pas été digéré en interne. Reste à savoir si Kylian Mbappé est concerné, et s’il actera rapidement ou non une rupture avec les choix d’Alonso au Real Madrid.