Mbappé, c’est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre au Real Madrid l'été dernier après la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé ne devait probablement s'attendre à une saison pareille. Et pour cause, sur le plan collectif, le club merengue n'a absolument rien gagné et Carlo Ancelotti est parti. Cependant, sur le plan individuel, le Bondynois a affolé les compteurs afin de décrocher le titre de meilleur madrilène de la saison.

Difficile de tirer un bilan clair de la saison de Kylian Mbappé. Arrivé libre l'été dernier en provenance du PSG, le capitaine de l'équipe de France a connu une intégration délicate au Real Madrid. Et alors que le plan personnel le Bondynois affiche des stats impressionnantes, collectivement, le bilan est plus que décevant puisque le Casa Blanca n'a remporté aucun trophée.

C'est officiel, Mbappé est élu Madrilène de la saison En terme de statistique, Kylian Mbappé a toutefois impressionné. Toutes compétitions confondues, il a inscrit la bagatelle de 42 buts et 55 apparitions, ce qui lui a permis de remporter le Soulier d'Or européen. Mais ce n'est pas tout. En effet, MARCA vient de lui attribuer le trophée de meilleur madrilène de la saison. Une récompense majeure alors que le Real Madrid a perdu le titre face au FC Barcelone.